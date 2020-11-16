17 листопада відзначають День студента. Фото: volynpost.com

https://racurs.ua/ua/n146577-17-lystopada-vidznachaut-den-studenta-ta-den-peredchasno-narodjenogo-maluka.html

Ракурс

17 листопада віряни вшановують пам’ять святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея (пресвітера).

Переказ свідчить, що Нікандр і Ермей навчалися у святого Тита, який своєю чергою був учнем апостола Павла. Вони активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри. Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Ермея і Нікандра стратили.

У цей день часто буває погана погода. У наших предків існувала приказка: «Ярема — сиди вдома». Казали, що в цю пору нечиста сила спустилася на землю і розгулює вулицями, намагаючись проникнути в будинки, щоб поцупити вугілля або вогонь.

Народні прикмети на 17 листопада

мишей більше, ніж зазвичай — прикмета на холодну зиму;

в молодий Місяць сніг випав — скоро він розтане;

якщо в новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця.

Іменини 17 листопада відзначають: Ілля, Олександр, Іван, Семен, Степан, Фаїна, Федір

17 листопада святкують Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. ВООЗ стверджує, що зараз від цієї хвороби страждає вже більш як 210 млн осіб.

Також 17 листопада — Міжнародний день студентів, який закріплений і у календарі святкових дат України.

Окрім цього 17 листопада — Всесвітній день передчасно народженого малюка. Всесвітня організація охорони здоров’я звертає увагу, що щорічно передчасно народжується близько 15 млн новонароджених (це більше, ніж кожний десятий новонароджений у світі). Ці діти є особливо вразливими і потребують більшої уваги, ніж звичайні малюки.

14 листопада в історії:

1663 — укладені так звані «Батуринські статті» між гетьманом Іваном Брюховецьким та московським урядом, які обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;

1913 — Панамським каналом проходить перше судно;



1939 — тисячі студентів Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори.