17 ноября отмечают День студента. Фото: volynpost.com

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17 ноября верующие чтят память святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера).

Предание гласит, что Никандр и Ермей учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, которые поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра казнили.

В этот день часто бывает плохая погода. У наших предков существовала поговорка: «Ярема — сиди дома». А все потому, что бытовало мнение, что в это время нечистая сила спустилась на землю и разгуливает по улицам, пытаясь проникнуть в дома, чтобы украсть уголь или огонь.

Народные приметы на 17 ноября:

мышей больше, чем обычно — примета, что будет холодная зима;

во время молодого Месяца снег выпал — скоро он растает;

если в новый Месяц установилась определенная погода, она будет держаться до конца месяца.

Именины 17 ноября отмечают: Илья, Александр, Иван, Семен, Степан, Фаина, Федор.

17 ноября отмечается Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких. ВОЗ утверждает, что сейчас от этой болезни страдает уже более 210 млн человек.

Также 17 ноября — Международный день студентов, который закреплен и в календаре праздничных дат Украины.

Кроме этого 17 ноября — Всемирный день преждевременно родившегося малыша. Всемирная организация здравоохранения обращает внимание, что ежегодно преждевременно рождается около 15 млн новорожденных. Эти дети особенно уязвимы и нуждаются в большем внимании, чем обычные дети.

17 ноября в истории:

1663 — заключены так называемые «Батуринские статьи» между гетманом Иваном Брюховецким и московским правительством, которые ограничивали гетманскую власть в Украине в пользу московского царя;

1913 — через Панамский канал проходит первое судно;

1939 — тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря.

Напомним, сегодня, 16 ноября, отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины и День терпимости.