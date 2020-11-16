Наскільки знизить захворюваність карантин вихідного дня, визначили у МОЗ

Карантин. Фото: Istock

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Карантин вихідного дня, який запровадили у Міністерстві охорони здоров’я, повинен знизити кількість нових хворих на коронавірус на 15−20%. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що зниження можна буде спостерігати вже через 14 днів.

Міністр пояснив, що карантин вихідного дня — це не експеримент, а «виважений протиепідемічний захід». Про це Степанов розповів у ефірі одного з телеканалів.

За його словами, першою метою карантину вихідного дня є зниження ураганних темпів зростання захворюваності. МОЗ планує пригальмувати розвиток хвороби на тих цифрах, на які ми маємо зараз — 11−11,5 тис. хворих за добу.

Виходячи з розрахунків наших епідеміологів і міжнародного досвіду, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня захворюваності щодобово від 15 до 20 відсотків через 14 днів, — сказав Степанов.



Очільник МОЗ додав, що карантин дасть свої плоди саме через 14 днів через те, що сплине кінцева дія інкубаційного періоду хвороби у тих, хто заразився раніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротися з коронавірусом в Міністерстві охорони здоров’я закликали підприємців, які втратили роботу через карантин. Заступник міністра Ірина Микичак розповіла, що підприємці, які наразі перебувають у вимушеному простої, «цілком можуть бути корисні сфері охорони здоров’я».