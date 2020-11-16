Насколько снизит заболеваемость карантин выходного дня, определили в Минздраве

https://racurs.ua/n146580-naskolko-snizit-zabolevaemost-karantin-vyhodnogo-dnya-opredelili-v-minzdrave.html

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Карантин выходного дня, который ввели в Министерстве здравоохранения, должен снизить количество новых больных коронавирус на 15−20%. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение можно будет наблюдать уже через 14 дней.

Министр пояснил, что карантин выходного дня — это не эксперимент, а «взвешенное противоэпидемическое мероприятие». Об этом Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, первой целью карантина выходного дня является снижение ураганных темпов роста заболеваемости. Минздрав планирует притормозить развитие болезни на тех цифрах, которые мы имеем сейчас — 11−11,5 тыс. больных в сутки.

Исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня заболеваемости ежесуточно от 15 до 20% через 14 дней, — сказал Степанов.



Глава Минздрава добавил, что карантин даст свои плоды именно через 14 дней из-за того, что истечет инкубационный период у тех, кто заразился раньше.

Напомним, ранее мы сообщали, что бороться с коронавирусом в Министерстве здравоохранения призвали предпринимателей, потерявших работу из-за карантина. Заместитель министра Ирина Микичак рассказала, что предприниматели, которые сейчас находятся в вынужденном простое, «вполне могут быть полезны сфере здравоохранения».