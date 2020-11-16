Не хватает слесарей, нужны рабочие руки — в Минздраве призвали предпринимателей к работе в больницах, фото — Твоє місто

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Бороться с коронавирусом в Министерстве здравоохранения призвали предпринимателей, потерявших работу из-за карантина.

В Минздраве призвали предпринимателей устраиваться на работу в больницу. Заместитель министра Ирина Микичак рассказала на брифинге 16 ноября, что предприниматели, которые сейчас находятся в вынужденном простое, «вполне могут быть полезны сфере здравоохранения».

В больницах тотально не хватает, экономистов, бухгалтеров, слесарей и других технических сотрудников. Сейчас проблема особенно актуальна. Давайте вместе укреплять медицину. Нужны сильные и здоровые рабочие руки, — заявила заместитель министра, призвав предпринимателей помочь закрыть вакансии.



По ее словам, «парад неповиновения» карантину выходного дня во многом можно объяснить позицией мэров городов, которые «о рейтинге заботятся больше, чем о здоровье горожан».

При этом Микичак добавила, что решение о продлении ограничений на уикенд примут через две недели, когда медики получат новую эпидемиологическую картину.