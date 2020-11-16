Бракує слюсарів, потрібні робочі руки — у МОЗ закликали підприємців до праці в лікарнях, фото — Твоє місто

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Боротися з коронавірусом в Міністерстві охорони здоров’я закликали підприємців, які втратили роботу через карантин.

У МОЗ закликали підприємців влаштовуватися на роботу в лікарні.

Заступник міністра Ірина Микичак розповіла на брифінгу, що підприємці, які наразі перебувають у вимушеному простої, «цілком можуть бути корисні сфері охорони здоров’я».

У лікарнях тотально не вистачає, економістів, бухгалтерів, слюсарів, інших технічних співробітників і зараз проблема особливо актуальна. Давайте разом зміцнювати медицину. Потрібні сильні і здорові робочі руки, — заявила заступник міністра, закликавши підприємців допомогти закрити вакансії.



За її словами, «парад непокори» карантину вихідного дня багато в чому можна пояснити позицією мерів міст, які про рейтинг дбають більше, ніж про здоров’я городян.

При цьому Микичак додала, що рішення про продовження обмежень на вікенд ухвалять через два тижні, коли медики отримають нову епідеміологічну картину.