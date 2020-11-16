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Кулеба предположил возможное повторное закрытие границ

Кулеба предположил повторное закрытие границ

16 ноя 2020, 12:01
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Из-за стремительного роста количества больных Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает повторное закрытие границ.

Это может произойти, когда Украина снова введет жесткий карантин. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

В то же время он рассказал, что введение жесткого карантина в ближайшие дни вряд ли возможно.


Если будет введен полный локдаун — то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства, — отметил министр.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 ноября, зафиксированы еще 9 тыс. 832 случая этого заболевания, из них 354 ребенка и 360 медработников.


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