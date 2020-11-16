Кулеба попередив про можливе повторне закриття кордонів. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146544-kuleba-poperedyv-pro-mojlyve-povtorne-zakryttya-kordoniv.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Через стрімке зростання кількості хворих Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає повторне закриття кордонів.

Це може статися, коли Україна знову запровадить жорсткий карантин. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Водночас він розповів, що запровадження жорсткого карантину найближчими днями навряд чи можливе.

Якщо буде запроваджений повний локдаун — то, очевидно, буде розглядатись такий захід як закриття кордонів. Але із запровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути опції повного локдауну, тому найближчим днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду, — зазначив міністр.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 листопада, зафіксовано ще 9 тис. 832 випадки цього захворювання, з них 354 дитини та 360 медпрацівників.