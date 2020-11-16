Разумков призвал нардепов «не быть страусами» и разобраться с кризисом в КСУ

https://racurs.ua/n146545-razumkov-prizval-nardepov-ne-byt-strausami-i-razobratsya-s-krizisom-v-ksu.html

Ракурс

Решить конституционный кризис в Украине призвал парламентариев спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сейчас болеет коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил 16 ноября во время согласительного совета фракций ВР, к которому политик присоединился по видеосвязи.

Конституционный кризис и много других вызовов, которые перед нами стоят, должны быть преодолены… Есть несколько вопросов, на которых Раде следует сконцентрировать внимание на этой неделе. Прежде всего — это пандемия коронавируса, — отметил глава Рады.

Разумков рассказал о законодательных инициативах по борьбе с COVID-19, которые нужно рассмотреть «без политики, флажков и лозунгов».

Следующий вопрос — конституционный кризис. Законопроект № 4304 (Разумкова — ред.) был зарегистрирован в Верховной Раде как оперативная реакция на решение КСУ, чтобы выйти из кризиса. Но мы с вами видим торможение и блокировку этого процесса со стороны некоторых политических сил, групп и других субъектов. Я убежден, что параллельно с этим процессом надо создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законодательные инициативы… Мы ни в коем случае не можем занимать позицию страуса и делать вид, что проблема решится без нас. Этого не будет, — подчеркнул Разумков.

Он добавил, что на рассмотрении парламента также находится ряд других законопроектов и призвал парламентские комитеты рассмотреть их и выделить рациональные вещи для дальнейшей интеграции в единую законодательную инициативу.