Разумков закликав нардепів “не бути страусами” і вирішити кризу в КСУ

https://racurs.ua/ua/n146545-razumkov-zaklykav-nardepiv-ne-buty-strausamy-i-vyrishyty-kryzu-v-ksu.html

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Вирішити конституційну кризу в Україні закликав парламентарів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який нині хворіє на коронавірусну інфекцію.

Про це він заявив 16 листопада під час погоджувальної ради фракцій ВР, до якої політик приєднався по відеозв’язку.

Конституційна криза і багато інших викликів, які перед нами постали і повинні бути подолані… Є декілька питань, на яких Рада має сконцентрувати увагу цього тижня. Перш за все — це пандемія коронавірусу, — зазначив глава Ради.

Разумков розповів про законодавчі ініціативи щодо боротьби з COVID-19, які варто розглянути «без політики, прапорців і гасел».

Наступне питання — конституційна криза. Законопроект № 4304 (Разумкова — ред.) був зареєстрований у Верховній Раді як оперативна реакція на рішення КСУ, щоб вийти з кризи. Але ми з вами бачимо гальмування і блокування цього процесу з боку деяких політичних сил, груп та інших суб'єктів. Я переконаний, що паралельно з цим процесом треба створити робочу групу, яка напрацьовуватиме законодавчі ініціативи… Ми у жодному випадку не можемо займати позицію страуса і робити вигляд, що проблема вирішиться без нас. Цього не буде, — зауважив Разумков.

Він додав, що на розгляді парламенту також знаходиться низка інших законопроектів і закликав парламентські комітети розглянути їх і виокремити раціональні речі для подальшого інтегрування в єдину законодавчу ініціативу.