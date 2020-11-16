Зарядна станція Tesla, фото: Tesla Owners East Bay

https://racurs.ua/ua/n146543-naybilshu-u-sviti-zaryadnu-stanciu-elektromobiliv-vidkryla-tesla-foto.html

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Tesla, відома американська компанія-виробник електромобілів, відкрила найбільшу у світі станцію Supercharger для їх підзарядки.

На цій станції, котра розташована неподалік Лос-Анджелесу (штат Каліфорнія, США) є 56 електричних колонок для підзарядки електромобілів, повідомляє видання Electrek.

Це, в середньому, вшестеро більше, ніж на звичайних станціях підзарядки Tesla.

Зазначається, що Tesla раніше також відкрила кілька великих станцій Supercharger у Китаї, проте вони мають лише по 50 електричних колонок.

Нова станція Supercharger також обладнана навісами від сонця, котрі не лише захищають автомобілі від перегрівання, а й допомагають живити зарядні пристрої.

Поруч зі станцією розташовані цілодобовий магазин та ресторан, тож власники електромобілів можуть вирушити на шопінг або вечерю, залишивши свої транспорті засоби заряджатися.

Нагадаємо, компанія Tesla нещодавно почала виробляти текілу. Алкогольний напій продається у пляшках з оригінальним дизайном вартістю 250 дол. США.