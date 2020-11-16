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Зарядна станція Tesla, фото: Tesla Owners East Bay

Найбільшу у світі зарядну станцію електромобілів відкрила Tesla (ФОТО)

16 лис 2020, 11:51
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Tesla, відома американська компанія-виробник електромобілів, відкрила найбільшу у світі станцію Supercharger для їх підзарядки.

На цій станції, котра розташована неподалік Лос-Анджелесу (штат Каліфорнія, США) є 56 електричних колонок для підзарядки електромобілів, повідомляє видання Electrek.

Це, в середньому, вшестеро більше, ніж на звичайних станціях підзарядки Tesla.

Зазначається, що Tesla раніше також відкрила кілька великих станцій Supercharger у Китаї, проте вони мають лише по 50 електричних колонок.

Нова станція Supercharger також обладнана навісами від сонця, котрі не лише захищають автомобілі від перегрівання, а й допомагають живити зарядні пристрої.

Поруч зі станцією розташовані цілодобовий магазин та ресторан, тож власники електромобілів можуть вирушити на шопінг або вечерю, залишивши свої транспорті засоби заряджатися.

Зарядна станція Tesla, фото: Tesla Owners East Bay


Нагадаємо, компанія Tesla нещодавно почала виробляти текілу. Алкогольний напій продається у пляшках з оригінальним дизайном вартістю 250 дол. США.


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