Зарядная станция Tesla, фото: Tesla Owners East Bay

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Tesla, известная американская компания-производитель электромобилей, открыла крупнейшую в мире станцию ​​Supercharger для их подзарядки.

На этой станции, которая расположена недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) есть 56 электрических колонок для подзарядки электромобилей, сообщает издание Electrek.

Это в среднем в шесть раз больше, чем на обычных станциях подзарядки Tesla.

Отмечается, что Tesla ранее также открыла несколько крупных станций Supercharger в Китае, однако они имеют лишь по 50 электрических колонок.

Новая станция Supercharger также оборудована навесами от солнца, которые не только защищают автомобили от перегрева, но и помогают питать зарядные устройства.

Рядом со станцией расположены круглосуточный магазин и ресторан, поэтому владельцы электромобилей могут отправиться на шопинг или ужин, оставив свои транспортные средства заряжаться.

Напомним, компания Tesla недавно начала производить текилу. Алкогольный напиток продается в бутылках с оригинальным дизайном стоимостью 250 долл. США.