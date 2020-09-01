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Авто Tesla будут реагировать на знаки ограничения скорости

Авто Tesla будут реагировать на знаки ограничения скорости

1 сен 2020, 12:05
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Авто Tesla будут реагировать на знаки ограничения скорости благодаря обновлению программного обеспечения. Производитель электромобилей Tesla улучшил систему автопилота, в частности научил ее считывать ограничительные знаки и лучше реагировать на сигналы светофора.

Теперь автопилот будет извещать водителя Tesla о необходимости соблюдать скоростной режим после того, как камера транспортного средства «уловит» знак ограничения скорости. Об этом сообщает The Verge.


В то же время решение об изменении скорости будет принимать исключительно водитель, а функции автопилота пока носят вспомогательный характер. Кроме этого, компания Илона Маска добавила функцию специального звукового сигнала при изменении сигнала светофора.

Напомним, в апреле Tesla выпустила бета-версию обновленного программного обеспечения для своих новых автомобилей, которая позволила транспортным средствам «видеть знаки остановки и светофоры на некоторых перекрестках и реагировать на них». Функция «Управление светофором и стоп-сигналом» стала доступной для определенной категории автомобилей Tesla.


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