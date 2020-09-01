Авто Tesla реагуватимуть на знаки обмеження швидкості

https://racurs.ua/ua/n143235-avto-tesla-reaguvatymut-na-znaky-obmejennya-shvydkosti.html

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Авто Tesla реагуватимуть на знаки обмеження швидкості завдяки оновленню програмного забезпечення. Виробник електромобілів Tesla покращив систему автопілоту, зокрема надав їй можливість зчитувати обмежувальні знаки та краще реагувати на сигнали світлофора.

Відтепер автопілот сповіщатиме водія Tesla про необхідність дотримуватися швидкісного режиму після того, як камера транспортного засобу «вловить» знак обмеження швидкості. Про це повідомляє The Verge.

Водночас рішення щодо зміни швидкості прийматиме виключно водій, а функції автопілота поки мають допоміжний характер. Окрім цього, компанія Ілона Маска додала функцію спеціального звукового сигналу при зміні сигналу світлофора.

Нагадаємо, у квітні Tesla випустила бета-версію оновленого програмного забезпечення для своїх нових автомобілів, яка дозволила транспортним засобам «бачити знаки зупинки і світлофори на деяких перехрестях та реагувати на них». Функція «Управління світлофором і стоп-сигналом» стала доступною для певної категорії автомобілів Tesla.