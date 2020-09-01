Нардепи повертаються з канікул — 1 вересня відкриття четвертої сесії Ради / Фото: ВР

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Відкриття четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться у вівторок, 1 вересня. Сьогодні депутати після літніх канікул повертаються до роботи та проведуть перше пленарне засідання парламенту.

У цей день Рада планує затвердити порядок денний четвертої сесії ВР дев’ятого скликання (№ 3050а).

У першому читанні планується розглянути проекти законів щодо:

військово-цивільних адміністрацій (№ 3913);

уточнення окремих виборчих процедур (№ 3971);



утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів (№ 3975).

У другому читанні нардепи розглянуть законопроекти «Про виконавче провадження» (про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, № 3112) і щодо постачання електроенергії до багатоквартирних житлових будинків, № 2098.