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Ракурс
Нардепи повертаються з канікул — 1 вересня відкриття четвертої сесії Ради / Фото: ВР

Нардепи повертаються з канікул — 1 вересня відкриття четвертої сесії Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 вер 2020, 12:00
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Відкриття четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться у вівторок, 1 вересня. Сьогодні депутати після літніх канікул повертаються до роботи та проведуть перше пленарне засідання парламенту.

У цей день Рада планує затвердити порядок денний четвертої сесії ВР дев’ятого скликання (№ 3050а).

У першому читанні планується розглянути проекти законів щодо:

  • військово-цивільних адміністрацій (№ 3913);

  • уточнення окремих виборчих процедур (№ 3971);


  • утворення та ліквідації райдержадміністрацій у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів (№ 3975).

У другому читанні нардепи розглянуть законопроекти «Про виконавче провадження» (про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, № 3112) і щодо постачання електроенергії до багатоквартирних житлових будинків, № 2098.

Джерело: Ракурс


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