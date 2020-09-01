Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардепы возвращаются с каникул — 1 сентября открытие четвертой сессии Рады / Фото: ВР

Нардепы возвращаются с каникул — 1 сентября открытие четвертой сессии Рады (ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 сен 2020, 12:00
999

Открытие четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится во вторник, 1 сентября. Сегодня депутаты после летних каникул возвращаются к работе и проведут первое пленарное заседание парламента.

В этот день Рада планирует утвердить повестку дня четвертой сессии ВР девятого созыва (№ 3050).

В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов о:

  • военно-гражданских администрациях (№ 3913);

  • уточнении отдельных избирательных процедур (№ 3971);


  • образовании и ликвидации райгосадминистраций в связи с образованием (ликвидацией) районов (№ 3975).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты «Об исполнительном производстве» (об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, № 3112) и о поставкам электроэнергии в многоквартирные жилые дома (№ 2098).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров