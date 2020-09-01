Нардепы возвращаются с каникул — 1 сентября открытие четвертой сессии Рады / Фото: ВР

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Открытие четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится во вторник, 1 сентября. Сегодня депутаты после летних каникул возвращаются к работе и проведут первое пленарное заседание парламента.

В этот день Рада планирует утвердить повестку дня четвертой сессии ВР девятого созыва (№ 3050).

В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов о:

военно-гражданских администрациях (№ 3913);

уточнении отдельных избирательных процедур (№ 3971);



образовании и ликвидации райгосадминистраций в связи с образованием (ликвидацией) районов (№ 3975).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты «Об исполнительном производстве» (об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, № 3112) и о поставкам электроэнергии в многоквартирные жилые дома (№ 2098).