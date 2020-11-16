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Болеет 27 нардепов — из-за новой вспышки коронавируса Рада сократит работу, фото — Лига

Болеет 27 нардепов — из-за новой вспышки коронавируса Рада сократит работу

16 ноя 2020, 11:35
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Верховная Рада снова ограничивает свою работу из-за коронавируса. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк на согласительном совете 16 ноября рассказала, что во вторник состоится полный сессионный день, а со среды, 18 ноября, по пятницу, 20 ноября, парламент будет работать в комитетах.

По словам Кондратюк, сейчас 27 нардепов больны COVID-19, всего в Раде уже переболели или болеют 90 человек. В аппарате парламента заболели 24 человека.


Очень непростая ситуация с ковидом в стенах парламента. Мы должны откорректировать работу, — сообщила Кондратюк.

Представитель «Батькивщины» председательствует в Раде из-за отсутствия спикера Дмитрия Разумкова и первого заместителя Руслана Стефанчук. Они на прошлой неделе получили положительный тест на коронавирус.

Источник: Ракурс


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