Новый пакет санкций против Беларуси срочно готовит ЕС — СМИ

https://racurs.ua/n146541-novyy-paket-sankciy-protiv-belarusi-srochno-gotovit-es-smi.html

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Новый пакет санкций против Беларуси срочно готовит Евросоюз — Брюссель ускорил процедуру подготовки третьего пакета санкций после убийства в Минске активиста Романа Бондаренко.

Об этом со ссылкой на источники написал в Твиттер корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Министры иностранных дел ЕС намерены дать «зеленый свет» третьему пакету санкций ЕС против Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс, — написал журналист 16 ноября.

Напомним, активист Роман Бондаренко 11 ноября вышел во двор многоквартирного дома в Минске посмотреть, как неизвестные в масках снимают с забора бело-красно-белые ленты. После словесного конфликта с местными жителями неизвестные начали нападать и избивать их. Примерно в 22.16 нескольких человек увезли на автобусах, которые используют силовики. По неподтвержденной информации, Бондаренко забрали в центральное отделение полиции Минска, где удерживали полтора часа. Ночью его привезли в реанимацию с тяжелым отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субудуральнимы гематомами, инсультом. По словам врачей, в операционную он был доставлен в в коме.

В полиции утверждают, что активист «уже был без сознания», когда они приехали.