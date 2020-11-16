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Ракурс
Новий пакет санкцій щодо Білорусі терміново готує ЄС — ЗМІ

Новий пакет санкцій щодо Білорусі терміново готує ЄС — ЗМІ

16 лис 2020, 11:30
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Новий пакет санкцій щодо Білорусі терміново готує Євросоюз — Брюссель прискорив процедуру підготовки третього пакету санкцій після вбивства у Мінську активіста Романа Бондаренка.

Про це з посиланням на джерела написав у Твіттер кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір дати «зелене світло» третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі на відеоконференції в четвер. Вбивство Бондаренка прискорило процес, — написав журналіст 16 листопада.

Нагадаємо, активіст Роман Бондаренко 11 листопада вийшов у двір багатоквартирного будинку у Мінську подивитися, як невідомі в масках знімають з паркану біло-червоно-білі стрічки. Після словесного конфлікту з місцевими мешканцями невідомі почали нападати та бити їх. Приблизно о 22.16 кількох осіб відвезли в автобусах, які використовують силовики. За непідтвердженою інформацією, Бондаренка забрали до центрального відділку поліції Мінська, де утримували півтори години. Вночі його привезли до реанімації з важким набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субудуральними гематомами, інсультом. За словами лікарів, в операційну його доставили у в комі.


В поліції стверджують, що активіст «вже був без свідомості».

Джерело: Ракурс


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