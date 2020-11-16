«ПриватБанк» отримає 1 млрд грн від фірми Коломойського. Фото: epravda.com.ua

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Ігор Коломойський заплатить «ПриватБанку» — його фірма програла суд. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротермінал» програло судовий позов.

Господарський суд Одеської області задовольнив позов «ПриватБанку» і прийняв рішення про стягнення із «Агротерміналу» 1 млрд грн. Дану суму ТОВ «Агротермінал» має сплатити, як поручитель ТОВ «Бориваж». Про це йдеться у рішенні Госпсуду

У рішенні суду зазначено, що «ПриватБанку» розірвав кредит через порушення боржником своїх зобов’язань. Водночас у ТОВ «Агротермінал» переконували, що кінцева дата повернення позики — 3 листопада 2026 року.

Проте суд вирішив, що «ПриватБанку» правомірно достроково розірвав кредит.

За даними держреєстру, засновник «Агротерміналу» — компанія «Бориваж», бенефіціарами якої є Олександр Скотнік та Нарек Будагян (через ТОВ «Термінал-Південний»), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

«Бориваж» і Скотнік також є засновниками «Агротермінал Логістік», яке було поручителем «ПриватБанку» по рефінансуванню, залученому в НБУ ще до націоналізації. Вона є власником зернового терміналу «Бориваж» в Одеській області, який пов’язують з «приватівцями»

Предметом іпотеки був зерновий термінал «Бориваж» в Одеській області. Його вартість становила 5,54 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Арлан» і прийняв рішення про стягнення із «ПриватБанку» 17,3 млн грн. Дану суму ТОВ «Арлан», як поручитель «ПриватБанку», сплатив Національному банку України по рефінансуванню