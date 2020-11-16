«ПриватБанк» получит 1 млрд грн от фирмы Коломойского

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Игорь Коломойский заплатит «ПриватБанку» — его фирма проиграла суд. Общество с ограниченной ответственностью «Агротерминал» проиграло судебный иск.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск «ПриватБанка» и принял решение о взыскании с «Агротерминала» 1 млрд грн. Данную сумму ООО «Агротерминал» должен заплатить, как поручитель ООО «Бориваж». Об этом говорится в решении Хозяйственного суда.

В решении суда указано, что «ПриватБанк» разорвал кредит из-за нарушения должником своих обязательств. В то же время в ООО «Агротерминал» убеждали, что конечная дата возврата займа — 3 ноября 2026 года.

Однако суд решил, что «ПриватБанка» правомерно досрочно разорвал кредит.

По данным госреестра, основатель «Агротерминала» — компания «Бориваж», бенефициарами которой являются Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО «Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через «Амертана Холдингс ЛТД»), Эммануэль Флорентина Христиана (через «Енстревио Инвестментс Лимитед»), Арести Сеодоро (через «Окталенса Холдингс ЛТД»).

«Бориваж» и Скотник также являются учредителями «Агротерминал Логистик», которое было поручителем «ПриватБанка» по рефинансированию, привлеченному в НБУ еще до национализации. Он является владельцем зернового терминала «Бориваж» в Одесской области, который связывают с «приватовцами».

Предметом ипотеки был зерновой терминал «Бориваж» в Одесской области. Его стоимость составила 5,54 млрд грн.

Напомним, в апреле Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Арлан» и принял решение о взыскании с «ПриватБанка» 17,3 млн грн. Данную сумму ООО «Арлан», как поручитель «ПриватБанка», уплатило Национальному банку Украины по рефинансированию.