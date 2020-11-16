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Ракурс
Через новий спалах коронавірусу Рада скоротить роботу, фото — Ліга

Хворіє 27 нардепів — через новий спалах коронавірусу Рада скоротить роботу

16 лис 2020, 11:35
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Верховна Рада знову обмежує свою роботу через коронавірус. Заступник голови парламенту Олена Кондратюк на погоджувальній раді 16 листопад розповіла, що у вівторок відбудеться повний сесійний день, а з середи, 18 листопада, до п’ятниці, 20 листопада, парламент працюватиме у комітетах.

За словами Кондратюк, наразі 27 нардепів хворі на COVID-19, всього у Раді вже перехворіли чи хворіють 90 осіб. В апараті парламенту захворіли 24 особи.


Дуже непроста ситуація з ковідом у стінах парламенту. Ми повинні відкоригувати роботу, — повідомила Кондратюк.

Представник «Батьківщини» головує нині у Раді через відсутність спікера Дмитра Разумкова і першого заступника Руслана Стефанчука. Вони минулого тижня отримали позитивний тест на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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