Труханов победил на выборах в Одессе во всех районахhttps://racurs.ua/n146579-truhanov-pobedil-na-vyborah-v-odesse-vo-vseh-rayonah.htmlРакурс
Геннадий Труханов, действующий мэр Одессы, победил во всех районах города во втором туре выборов городского головы согласно результатам последнего подсчитанного района.
Всего в голосовании приняли участие 38 тыс. 960 человек. Об этом сообщает «Думская».
Приморская районная комиссия установила, что Труханов от партии «Доверяй делам» набрал 21 тыс. 756 голосов, а его оппонент Николай Скорик от «ОПЗЖ» — 15 тыс. 377 голосов. Во время выборов 1 тыс. 817 бюллетеней признаны недействительными, что составило почти 5% от всех бюллетеней.
Сейчас протокол районной ТИК зачитывают на заседании городской ТИК. Ранее городская комиссия приняла протоколы с Киевского, Суворовского и Малиновского районов Одессы. Во всех регионах победил Труханов.
До этого гражданская сеть ОПОРА зафиксировала массовое использование на местных выборах в Одессе административного ресурса, который работал в пользу действующего городского головы Геннадия Труханова и его партии «Доверяй делам». Наблюдатели зафиксировали 80 случаев злоупотреблений админресурсом, которые могут иметь прямое влияние на результаты выборов.
В пользу Труханова и кандидатов от партии использовался труд коммунальщиков, городские помещения и оборудование, а также значительные бюджетные средства.
Наиболее показательным и массовым примером является внесение изменений в городскую целевую программу для оказания социальной помощи 90 тыс. жителей города в виде одноразовых медицинских масок и примитивного набора медикаментов. При этом общая сумма изменений в городскую целевую программу составила 13,3 млн грн, — сообщили в ОПОРЕ.