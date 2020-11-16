Труханов. Фото: Лига

https://racurs.ua/n146579-truhanov-pobedil-na-vyborah-v-odesse-vo-vseh-rayonah.html

Ракурс

Геннадий Труханов, действующий мэр Одессы, победил во всех районах города во втором туре выборов городского головы согласно результатам последнего подсчитанного района.

Всего в голосовании приняли участие 38 тыс. 960 человек. Об этом сообщает «Думская».

Приморская районная комиссия установила, что Труханов от партии «Доверяй делам» набрал 21 тыс. 756 голосов, а его оппонент Николай Скорик от «ОПЗЖ» — 15 тыс. 377 голосов. Во время выборов 1 тыс. 817 бюллетеней признаны недействительными, что составило почти 5% от всех бюллетеней.

Сейчас протокол районной ТИК зачитывают на заседании городской ТИК. Ранее городская комиссия приняла протоколы с Киевского, Суворовского и Малиновского районов Одессы. Во всех регионах победил Труханов.

До этого гражданская сеть ОПОРА зафиксировала массовое использование на местных выборах в Одессе административного ресурса, который работал в пользу действующего городского головы Геннадия Труханова и его партии «Доверяй делам». Наблюдатели зафиксировали 80 случаев злоупотреблений админресурсом, которые могут иметь прямое влияние на результаты выборов.

В пользу Труханова и кандидатов от партии использовался труд коммунальщиков, городские помещения и оборудование, а также значительные бюджетные средства.