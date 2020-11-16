Труханов. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n146579-truhanov-peremig-na-vyborah-v-odesi-u-vsih-rayonah.html

Ракурс

Геннадій Труханов, чинний мер Одеси, переміг у всіх районах міста у другому турі виборів міського голови згідно з результатами останнього порахованого району.

Всього у голосуванні взяли участь 38 тис. 960 осіб. Про це повідомляє «Думская».

Приморська районна комісія встановила, що Труханов від партії «Довіряй ділам» набрав 21 тис. 756 голосів, а його опонент Микола Скорик від «ОПЗЖ» — 15 тис. 377 голосів. Під час виборів 1 тис. 817 бюлетенів визнали недійсними, що склало майже 5% від усіх бюлетенів.

Наразі протокол районної ТВК зачитують на засіданні в міської ТВК. Раніше міська комісія прийняла протоколи з Київського, Суворовського та Малиновського районів Одеси. У всіх регіонах переміг Труханов.

До цього громадянська мережа ОПОРА зафіксувала масове використання на місцевих виборах в Одесі адміністративного ресурсу, який працював на користь чинного міського голови Геннадія Труханова та його партії «Довіряй ділам». Спостерігачі зафіксували 80 випадків зловживань адмінресурсом, які можуть мати прямий вплив на результати виборів.

На користь Труханова та кандидатів від партії використовувалася праця комунальників, міські приміщення і обладнання, а також значні бюджетні кошти.