Чи вела «полювання» на принца Кейт Міддлтон, розповіла її подруга

Кейт Міддлтон. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська та дружина принца Вільяма, ніколи не хотіла виходити заміж за монарха та ставати королівською особою попри багаточисленні плітки.

Товаришка Кейт, яка знає її ще зі школи, заявила, що Кейт та її майбутній чоловік випадково познайомилися в університеті. Про це повідомляє Daily Mail.

Бібліограф, який займається життєписом королівської сім’ї, заявив, що Міддлтон змалку мріяла про подібний союз. Цю інформацію спростувала подружка Кейт — вона заявила, що Міддлтон навпаки мріяла про спокійне життя. Найбільшим предметом її мрій були сільський будиночок, чоловік та щаслива родина. Про бажання стати публічною особою, а тим пакше членом королівської сім’ї, не могло бути й мови.



У той час як молодша сестра Кетрін Піппа чекала, що буде досвідченим юристом, Кетрін була більше схожа на батька. Попри це, вона закохалася у Вільяма, який випадково виявився спадкоємцем престолу. І вийшла за нього заміж виключно через почуття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський та Олена Зеленська, президент України та перша леді, провели зустріч у Букінгемському палаці з членами королівської родини під час свого візиту до Великої Британії. Український лідер з дружиною прибули на урочисту аудієнцію з герцогами Кембриджськими — Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.