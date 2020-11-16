Вела ли «охоту» на принца Кейт Миддлтон, рассказала ее подруга

https://racurs.ua/n146578-vela-li-ohotu-na-princa-keyt-middlton-rasskazala-ee-podruga.html

Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма, никогда не хотела выходить замуж за монарха и становиться королевской особой, несмотря на многочисленные сплетни.

Подруга Кейт, которая знает ее еще со школы, заявила, что Кейт и ее будущий муж случайно познакомились в университете. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее библиограф, который занимается жизнеописанием королевской семьи, заявил, что Миддлтон детства мечтала о подобном союзе. Эту информацию опровергла подружка Кейт — она заявила, что Миддлтон наоборот мечтала о спокойной жизни. Наибольшим предметом ее мечтаний были сельский домик, муж и счастливая семья. О желании стать публичным лицом, а тем более членом королевской семьи, не могло быть и речи.

Во время как младшая сестра Кэтрин Пиппа ожидала, что будет опытным юристом, Кэтрин была больше похожа на отца. Несмотря на это, она влюбилась в Уильяма, который случайно оказался наследником престола. И вышла за него замуж исключительно из-за чувств.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская, президент Украины и первая леди, провели встречу в Букингемском дворце с членами королевской семьи во время своего визита в Великобританию. Украинский лидер с женой прибыли на торжественную аудиенцию с герцогами Кембриджскими — Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.