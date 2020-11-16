«Суицид» солдата в Станице-Луганской раскрыли «по горячим следам»

Армия. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n146576-suicid-soldata-v-stanice-luganskoy-raskryli-po-goryachim-sledam.html

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Убийство солдата в Станице-Луганской разоблачила военная прокуратура. 16 ноября 2020 года в военную прокуратуру поступило сообщение о совершении якобы суицида военным 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей.

В ходе расследования выяснилось, что парня убили. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Сообщается, что следственно-розыскные мероприятия установили следы преступления — было перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в содеянном, и заявил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Задержанному грозит наказание по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию о внесудебных казнях российскими оккупационными войсками украинских военнослужащих.

Как говорится в информационном сообщении ГПУ, речь идет об убийстве девяти представителей Вооруженных сил Украины, которые произошли во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014—2015 годах