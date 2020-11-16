Млечный Путь поглотил пять галактик — ученые воссоздали полную историю слияний

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Млечный Путь на протяжении миллиардов лет множество раз сближался с другими галактиками, часть из которых поглотил. Астроном Дидерик Круйссен вместе с коллегами из Германии и Великобритании в деталях реконструировали историю этих слияний и поглощений.

В ходе исследований астрономы обнаружили одно из первых слияний нашей галактики, прежде неизвестное ученым. Об этом сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Naked science.

Соседние с Млечным Путем порядка 150 шаровых скоплений содержат от 100 тыс. до миллиона старых звезд. Они считаются останками эпохи молодой Вселенной. Ученые установили их орбиты и формы благодаря космическому телескопу Gaia. Далее с помощью нейросети смоделировали движение скоплений вокруг Млечного Пути. Обнаружилось, что некоторые шаровые скопления можно объединить в группы, благодаря общему происхождению.

Ученые выявили пять таких групп, возникших при слиянии Млечного Пути с соседними галактиками. Каждая из них соответствует сближению с одной крупной (содержавшей свыше 100 млн звезд) галактикой, произошедшему 6−11 млрд лет назад. Четыре из этих слияний были известны ранее — они оставили по себе скопления и потоки Гайя-Энцелад, Хелми, Секвойя, а также карликовую галактику в Стрельце. На новое, пятое слияние указали тусклые скопления.

По оценкам астрономов, это слияние намного старше остальных, а самой погибшей галактике они дали название Кракен (Kraken).

Столкновение с Кракеном было, возможно, самым главным из всех, что пережил Млечный Путь, — говорит Круйссен.

До сих пор древнейшим считалось сближение с Гайей-Энцеладом, но Кракен случился еще 11 млрд лет назад, когда Млечный Путь был вчетверо легче. Это столкновение полностью преобразовало галактику.