Чумацький Шлях “ковтнув” п’ять галактик — вчені відтворили повну історію поглинань

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Чумацький Шлях впродовж мільярдів років безліч разів зближувався з іншими галактиками, частину з яких поглинав. Астроном Дідерик Круйссен разом з колегами з Німеччини та Великої Британії в деталях реконструювали історію цих злиттів і поглинань.

Під час досліджень астрономи виявили одне з перших злиттів нашої галактики, до цього невідоме вченим, повідомляє журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Naked science.

Межуючі з Чумацьким Шляхом близько 150 кульових скупчень складаються зі старих зірок, кількість яких коливається від 100 тис. до мільйона. Вони вважаються останками епохи молодого Всесвіту. Астрономи встановили їхні орбіти і форми завдяки космічному телескопу Gaia. Далі за допомогою нейромережі змоделювали рух скупчень навколо Чумацького Шляху. Виявилося, що деякі кульові скупчення можна об'єднати в групи за спільним походженням.

Вчені виявили п’ять таких груп, що виникли при злитті Чумацького Шляху з сусідніми галактиками. Кожна з них відповідає зближенню з однією великою (де було понад 100 млн зірок) галактикою, що сталося 6−11 млрд років тому. Чотири з цих злиттів були відомі раніше — вони залишили по собі скупчення і потоки Гайя-Енцелад, Хелм, Секвойя, а також карликову галактику у Стрільці. На нове, п’яте злиття вказали тьмяні скупчення.

За оцінками астрономів, це злиття набагато старше за інші. Саму загиблу галактику астрономи назвали Кракен (Kraken).

Зіткнення з Кракеном було, ймовірно, найголовнішим з усього, що пережив Чумацький Шлях, — каже Круйссен.

Донині найдавнішим вважалося зближення з Гайей-Енцеладом, але «зустріч» з Кракеном сталася ще 11 млрд років тому, коли Чумацький Шлях був учетверо легшим. Це зіткнення повністю трансформувало галактику.