Бюст Гермеса. Фото: Money-tourism

https://racurs.ua/ua/n146574-unikalnyy-antychnyy-bust-germesa-rozkopaly-v-afinah-foto-znahidky.html

Ракурс

Бюст Гермеса, який зберігся з античних часів, виявили грецькі комунальники, коли модернізували каналізацію. Міністерство культури Греції повідомило про виявлення голови античного бога, яка була частиною чотиригранної колони, увінчаної бюстом.

Унікальну знахідку виявили під час земляних робіт по модернізації каналізаційних мереж муніципалітету Афін. Про це повідомляє Money-tourism.

Незвичайність знахідки полягає в тому, що на бюсті бог зображений в більш зрілому віці. На виявлених раніше роботах бога зображували переважно юним. Скульптура є типовою для скульптора Алкамена. Зазначається, що роботи проводилися під наглядом інспекції старожитностей Афін. Старовинна знахідка у неймовірно гарному стані була негайно передана в сховище старожитностей.



Відомо, що цей оригінальний бюст датується кінцем IV або початком III століття до нашої ери. Він встановлювався на перехрестях і вулицях, і служив як дорожній знак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мумії стародавніх єгиптян виявили археологи під час розкопок в гігантському некрополі Саккара, який розташований приблизно в 30 кілометрах на південь від Каїра. Дослідникам вдалося виявити 59 добре збережених саркофагів.