Бюст Гермеса. Фото: Money.tourism

https://racurs.ua/n146574-unikalnyy-antichnyy-bust-germesa-raskopali-v-afinah-foto-nahodki.html

Ракурс

Бюст Гермеса, который сохранился с античных времен, обнаружили греческие коммунальщики, когда модернизировали канализацию. Министерство культуры Греции сообщило об обнаружении головы античного бога, которая являлась частью четырёхгранной колонны, увенчанной бюстом.

Уникальную находку обнаружили во время земляных работ по модернизации канализационных сетей муниципалитета Афин. Об этом сообщает Money-tourism.

Необычность находки заключается в том, что на бюсте бог изображен в более зрелом возрасте. На обнаруженных ранее работах бога изображали преимущественно юным. Скульптура является типичной для скульптора Алкамена. Отмечается, что работы проводились под надзором инспекции древностей Афин. Старинная находка в невероятно хорошем состоянии была немедленно передана в хранилище древностей.

Известно, что это оригинальное произведение датируется концом IV или началом III века до нашей эры. Данный бюст устанавливался на перекрёстках и улицах и служили дорожными знаками.

Напомним, ранее мы сообщали, что мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира. Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов.