П’ятьох поліцейських судитимуть за катування у Кагарлику — оприлюднено шокуючі деталі

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Справа про зґвалтування у Кагарлику вийшла на фінішну пряму. Сьогодні прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Держбюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо п’ятьох співробітників Кагарлицького відділення поліції.

Підозрюваним інкриміновано катування, насильницьке зникнення та зґвалтування (ст. 127, ст. 146−1, ст. 152 КК України), — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Фейсбук.

Слідство встановило, що працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

Задокументовано кілька таких випадків:

у січні 2020 року троє поліцейських з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок наносили двом потерпілим тілесні ушкодження по різних частинах тіла, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля, застосовували електричний струм, приковували кайданками до батареї.

у травні 2020 року з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різних частинах тіла, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості.

у травні 2020 року один із правоохоронців у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих, — зазначає слідство.



Після завершення ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділку поліції Сергій Сулима та Микола Кузів у своєму кабінеті катували та зґвалтували жінку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй одягали протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Потерпіла сама звернулася до лікарні та вказала на поліцейських. Після розголосу їх відсторонили, підрозділ розформували.