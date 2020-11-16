КПВВ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146571-natysnit-na-svoyih-marionetok-velyka-brytaniya-vymagaie-vid-rf-vidkryty-novi-kpvv-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі продовжується, а проросійські бойовики продовжують блокувати перемир’я та кроки з врегулювання ситуації у регіоні. Велика Британія вважає, що Росія повинна натиснути на бойовиків щодо нових КПВВ на Донбасі.

Британці звинуватили окупантів у тому, що КПВВ у «Золотому» та «Щасті» досі не працюють. Про це йдеться у заяві британського посольства в Україні у Twitter.

Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку. РФ повинна дотриматися своїх зобов’язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування. pic.twitter.com/rTrPNZIo0P — UK in Ukraine ���� (@UKinUkraine) November 16, 2020

Представники Лондону вважають, що саме Росія повинна задіяти свій вплив на бойовиків та закликати їх відкрити пропускні пункти.

РФ повинна дотриматися своїх зобов’язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування, — йдеться у заяві.

До цього відповідні заяви зробила Німеччина та Франція. МЗС обох країн привітали створення нових КПВВ, зазначивши, що Україна таким чином виконала своє зобов’язання згідно з домовленістю на нормандському саміті 9 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський злітав на Донбас. 6 листопада президент оглянув контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя», який мав розпочати роботу 10 листопада.

Із Зеленським на Донбас злітали посол Німеччини в Україні Анкаа Фельдгузен, Франції Етьєн де Понсен, Канади Лариса Галадза, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, посол Швеції Тобіас Тиберг, тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін і заступник посла Великої Британії Ніколас Гаррокс.