КПВВ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146571-nadavite-na-svoih-marionetok-velikobritaniya-trebuet-ot-rf-otkryt-kpvv-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается, а пророссийские боевики продолжают блокировать перемирие и шаги по урегулированию ситуации в регионе. Великобритания считает, что Россия должна «надавить» на боевиков из-за КПВВ на Донбассе.

Британцы обвинили оккупантов в том, что КПВВ в «Золотом» и «Счастье» до сих пор не работают. Об этом говорится в заявлении британского посольства в Украине в Twitter.

Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку ��. РФ повинна дотриматися своїх зобов’язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування. pic.twitter.com/rTrPNZIo0P — UK in Ukraine ���� (@UKinUkraine) November 16, 2020

Представители Лондона считают, что именно Россия должна задействовать свое влияние на боевиков и призвать их открыть пропускные пункты.

РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения, — говорится в заявлении.

До этого соответствующие заявления сделала Германия и Франция. МИД обеих стран приветствовали создание новых КПВВ, отметив, что Украина таким образом выполнила свое обязательство по договоренности на нормандском саммите 9 декабря 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский слетал на Донбасс. 6 ноября президент осмотрел контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Счастье», который должен был начать работу 10 ноября.

С Зеленским на Донбасс слетали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Франции Этьен де Понсен, Канады Лариса Галадза, спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау, координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани, посол Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США Кристина Квин и заместитель посла Великобритании Николас Гаррокс.