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Уникальные саркофаги показали археологи в Египте. Фото: EPA-EFE
Уникальные саркофаги показали археологи в Египте (ФОТО)https://racurs.ua/n146573-unikalnye-sarkofagi-pokazali-arheologi-v-egipte-foto.htmlРакурс
Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре. Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 140 саркофагов.
Также во время раскопок обнаружили 40 позолоченных статуй. Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что в некоторых цветных саркофагах возрастом в 2 тыс. 500 лет, находятся мумии, закутанные в ткань.
Находки датируются династией Птолемеев, которая руководила Египтом примерно с 320 гг. до 30 г. до н. э. е. и Поздним царством, между 664 и 332 гг. до н. е.
Халед эль-Анани, министр туризма и древностей Египта, заявил, что артефакты перенесут в три каирских музея, включая новый Большой египетский музей, который Египет строит у знаменитых пирамид Гизы.
По его словам, в течение этого года они объявят о еще одном открытии на некрополе Саккара.
Напомним, в сентябре стало известно об открытии большого количества саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре.
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