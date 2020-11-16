Уникальные саркофаги показали археологи в Египте. Фото: EPA-EFE

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Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре. Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 140 саркофагов.

Также во время раскопок обнаружили 40 позолоченных статуй. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в некоторых цветных саркофагах возрастом в 2 тыс. 500 лет, находятся мумии, закутанные в ткань.

Находки датируются династией Птолемеев, которая руководила Египтом примерно с 320 гг. до 30 г. до н. э. е. и Поздним царством, между 664 и 332 гг. до н. е.

Халед эль-Анани, министр туризма и древностей Египта, заявил, что артефакты перенесут в три каирских музея, включая новый Большой египетский музей, который Египет строит у знаменитых пирамид Гизы.

По его словам, в течение этого года они объявят о еще одном открытии на некрополе Саккара.

Напомним, в сентябре стало известно об открытии большого количества саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре.