Уникальные саркофаги обнаружили археологи в Египте. Фото: EPA

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Большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2 тыс. 500 лет, обнаружили в одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре.

Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 27 саркофагов. В начале сентября нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14 гробов. Пока неизвестно, есть ли мумии внутри саркофагов. Эксперты обследовали находки и выяснили, что все саркофаги не открывались с момента захоронения. Об этом 21 сентября сообщает «ВВС Україна».

Находку обнаружили на глубине 11 м под землей. Цветные саркофаги хорошо сохранились, они были искусно украшены мелкими артефактами. Сейчас раскопки продолжаются, дополнительную информацию вскоре обещают раскрыть.

Как известно, некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар. Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в сентябре река Нил вышла из берегов и угрожает древним пирамидам в Судане. Исторические места с пирамидами и древними руинами возле древнего города Мероэ пытаются защитить дамбами из мешков песка.