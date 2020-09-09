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Наводнение на реке Нил может уничтожить древние пирамиды в Судане. Фото: Getty Images

Наводнение на реке Нил может уничтожить древние пирамиды (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2020, 16:03
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Река Нил вышла из берегов и угрожает древним пирамидам в Судане. Непогода уже затронула 500 тыс. человек в большинстве регионов страны, погибли 100 человек.

Еще тысячи людей остались без крова. Нил регулярно выходит из берегов, но в 2020 году наводнение оказалось рекордным — уровень воды достиг 17,57 м. Об этом 9 сентября сообщает «ВВС Україна».

По словам археолога Марка Мелло, наводнений на пустынных территориях Судана не фиксировали уже 100 лет. Исторические места с пирамидами и древними руинами возле древнего города Мероэ пытаются защитить дамбами из мешков песка. Ученый утверждает, что сейчас ситуация контролируемая.

Как известно, пирамиды в Сирии являются объектом Всемирного наследия ООН. Это — пирамиды, храмы, дворцы, кладбища и другие достопримечательности, которым более 2,3 тыс. лет.

Наводнение на реке Нил может уничтожить древние пирамиды в Судане. Фото: Getty Images

Наводнение на реке Нил может уничтожить древние пирамиды в Судане. Фото: Getty Images

Наводнение на реке Нил может уничтожить древние пирамиды в Судане. Фото: Getty Images


Напомним, в июне в юго-восточном мексиканском штате Табаско археологи нашли самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя.


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