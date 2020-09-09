Повені на річці Ніл можуть знищити древні піраміди в Судані. Фото: Getty Images

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Ракурс

Річка Ніл вийшла з берегів і загрожує древнім пірамідам у Судані. Негода вже зачепила 500 тис. осіб у більшості регіонів країни, загинули 100 осіб.

Ще тисячі людей залишилися без даху над головою. Ніл регулярно виходить із берегів, але в 2020 році повінь виявилася рекордною — рівень води досяг 17,57 м. Про це 9 вересня повідомляє «ВВС Україна».

За словами археолога Марка Мелло, повеней на пустельних територіях Судану не фіксували вже 100 років. Історичні місця з пірамідами та древніми руїнами біля древнього міста Мерое намагаються захистити дамбами з мішків піску. Науковець стверджує, що наразі ситуація контрольована.

Як відомо, піраміди в Сирії є об'єктом Всесвітньої спадщини ООН. Це — піраміди, храми, палаци, кладовища та інших визначні пам’ятки, яким понад 2,3 тис. років.

Нагадаємо, у червні в південно-східному мексиканському штаті Табаско археологи знайшли найбільшу для доіспанських часів споруду цивілізації майя.