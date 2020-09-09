Опозиційне подружжя Тихановських хочуть номінувати на Нобелівську премію миру, фото — qwerty.gdn

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Білорусів Світлану і Сергія Тихановських пропонують номінувати на Нобелівську премію миру. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Польщі і екс-президент Європейської ради Дональд Туск.

У Твіттер він написав, що такий крок «буде сильним сигналом».

Якщо ЄС висуне Світлану Тихановську і її чоловіка Сергія, який все ще перебуває у в’язниці, на Нобелівську премію миру, то віддасть шану всім білорусам, які брали участь в цьому найбільш мирному русі за багато років, — написав Туск.

Нагадаємо, що Тихановська нині перебуває у Литві. Вона була змушена виїхати туди через декілька днів після початку протестів у Мінську. Вони тривають понад місяць. Білоруси незадоволені підсумками виборів президента, на яких переможцем оголосили Олександра Лукашенка. ЦВК стверджує, що за нього проголосували 80,1% виборців, а за його основного опонента Світлану Тихановську — 10,12%.

Нещодавно Тихановська закликала ООН скерувати моніторингову місію до Білорусі, оскільки «Лукашенко більше не представляє країну», а «ті, хто співпрацює з його режимом, підтримують насильство».

Чоловік кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської — блогер Сергій Тихановський — наразі перебуває в мінському СІЗО № 1. Він автор ютуб-каналу «Країна для життя», намагався балотуватися кандидатом в президенти, але ЦВК не зареєструвала його ініціативну групу, оскільки відеоблогер на той момент відбував адміністративний арешт і не зміг особисто підписати необхідні документи.

Після цього про намір брати участь у виборах заявила його дружина Світлана. Тихановський став керівником її ініціативної групи. Наприкінці травня Тихановського арештували під час легального пікету в Гродно, де проводився збір підписів за його висунення кандидатом в президенти.