Тихановских хотят номинировать на Нобелевскую премию мира, фото — qwerty.gdn

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Белорусов Светлану и Сергея Тихановских предлагают номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск.

В Твиттер он написал, что такой шаг «будет сильным сигналом».

Если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, то отдаст дань уважения всем белорусам, которые принимали участие в этом самом мирном движении за много лет, — написал Туск.

Напомним, что Тихановская сейчас находится в Литве. Она была вынуждена уехать туда через несколько дней после начала протестов в Минске. Они продолжаются больше месяца. Белорусы недовольны итогами выборов президента, на которых победителем объявили Александра Лукашенко. ЦИК утверждает, что за него проголосовали 80,1% избирателей, а за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Недавно Тихановская призвала ООН направить мониторинговую миссию в Беларусь, поскольку «Лукашенко больше не представляет страну», а «те, кто сотрудничает с его режимом, поддерживают насилие».

Муж кандидата в президенты Белоруси Светланы Тихановской — блогер Сергей Тихановский — сейчас находится в минском СИЗО № 1. Он автор ютуб-канала «Страна для жизни», пытался баллотироваться кандидатом в президенты, но ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы.

После этого о намерении участвовать в выборах заявила его жена Светлана. Тихановский стал руководителем ее инициативной группы. В конце мая Тихановского арестовали во время легального пикета в Гродно, где проводился сбор подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.