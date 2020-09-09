Декретну відпустку для чоловіків готується запровадити Рада

Декретна відпустка для чоловіка. Фото: Новое время

https://racurs.ua/ua/n143608-dekretnu-vidpustku-dlya-cholovikiv-gotuietsya-zaprovadyty-rada.html

Ракурс

Декретна відпустка тепер стане можливою не лише для матері дитини, а і для батька. Тепер чоловіки можуть взяти відпустку для догляду за дитиною на три роки.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроект № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною до розгляду парламентом. Про це повідомляє прес-служба партії «Слуга народу».

Повідомляється, що у такий спосіб в Україні переглянуть гендерні стереотипи. Тепер доглядати за дітьми зможуть як жінки, так і чоловіки. На думку авторів законопроекту, таке нововведення сприятиме батьківській відповідальності та полегшить догляд за малюком.

Що пропонується для батьків:

при народженні дитини батько може взяти до 14 днів відпустки;

батько та мати на рівних умовах можуть йти у декрет — брати відпустку з догляду за дитиною до трьох років;

чоловікам, що виховують самостійно дітей до 14 років або дитину з інвалідністю, дозволять працювати скорочено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Швейцарії батьки отримуватимуть відпустку з догляду за новонародженим. Батько новонародженої дитини може взяти відпустку впродовж шести місяців після народження дитини. Максимальна сума виплат за одну добу складе 196 швейцарських франків.