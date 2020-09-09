Декретный отпуск для мужчин готовится ввести Рада

Декретный отпуск для мужчин готовится ввести Радаhttps://racurs.ua/n143608-dekretnyy-otpusk-dlya-mujchin-gotovitsya-vvesti-rada.htmlРакурс
Декретный отпуск теперь станет возможным не только для матери ребенка, но и для отца. Теперь мужчины могут взять отпуск по уходу за ребенком на три года.
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком до рассмотрения парламентом. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
Сообщается, что таким образом в Украине пересмотрят гендерные стереотипы. Теперь ухаживать за детьми смогут как женщины, так и мужчины. По мнению авторов законопроекта, такое нововведение будет способствовать родительской ответственности, а также облегчит уход за малышом.
Законопроект предлагает такие опции:
- при рождении ребенка отец может взять до 14 дней отпуска;
- отец и мать на равных условиях могут идти в декрет — брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет;
- мужчинам, воспитывающим самостоятельно детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью, позволят работать сокращено.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Швейцарии отцы смогут уходить в отпуск по уходу за новорожденным. Отец ребенка может уйти в декрет в течение шести месяцев после рождения малыша. Максимальная сумма выплат в сутки составит 196 швейцарских франков.