Декретный отпуск для мужчин готовится ввести Рада

Декретный отпуск для мужчин. Фото: Новое время

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Декретный отпуск теперь станет возможным не только для матери ребенка, но и для отца. Теперь мужчины могут взять отпуск по уходу за ребенком на три года.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком до рассмотрения парламентом. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Сообщается, что таким образом в Украине пересмотрят гендерные стереотипы. Теперь ухаживать за детьми смогут как женщины, так и мужчины. По мнению авторов законопроекта, такое нововведение будет способствовать родительской ответственности, а также облегчит уход за малышом.

Законопроект предлагает такие опции:

при рождении ребенка отец может взять до 14 дней отпуска;

отец и мать на равных условиях могут идти в декрет — брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

мужчинам, воспитывающим самостоятельно детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью, позволят работать сокращено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Швейцарии отцы смогут уходить в отпуск по уходу за новорожденным. Отец ребенка может уйти в декрет в течение шести месяцев после рождения малыша. Максимальная сумма выплат в сутки составит 196 швейцарских франков.