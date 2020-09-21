Унікальні саркофаги виявили археологи в Єгипті. Фото: EPA

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Велику кількість саркофагів, вік яких перевищує 2 тис. 500 років, виявили в одному з найбільших давньоєгипетських некрополів Саккарі.

Міністерство антикваріату Єгипту повідомило про знахідку 27 саркофагів. На початку вересня знайшли 13 дерев’яних трун, а потім ще 14 трун. Наразі невідомо, чи є мумії всередині саркофагів. Експерти обстежили знахідки та з’ясували, що всі саркофаги не відкривалися з моменту поховання. Про це 21 вересня повідомляє «ВВС Україна».

Знахідку виявили на глибині 11 м під землею. Кольорові саркофаги добре збереглися, вони були майстерно прикрашені дрібними артефактами. Наразі розкопки тривають, додаткову інформацію незабаром обіцяють розкрити.

Як відомо, некрополь Саккара був грандіозним кладовищем протягом трьох тисяч років. Його назва походить від імені давньоєгипетського бога мертвих Сокар. Саккара перебуває у переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у вересні річка Ніл вийшла з берегів і загрожує древнім пірамідам у Судані. Історичні місця з пірамідами та древніми руїнами біля древнього міста Мерое намагаються захистити дамбами з мішків піску.