Хто з бойовиків на Донбасі отримає амністію, розповів Резніков

Резніков. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144093-hto-z-boyovykiv-na-donbasi-otrymaie-amnistiu-rozpoviv-reznikov.html

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Війна на Донбасі продовжується, тому уряд України взявся розробити пакет законопроектів для перехідного періоду. Законопроекти будуть містити також закони про амністію.

Але амністія не буде загальною. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Донбасу Олексій Резніков в ефірі «Україна 24».

За словами чиновника, отримати амністію не зможуть вбивці та зрадники, які були помічені у вчинені військових злочинів та здійснювали геноцид проти людства.

Міністр розповів, що такі люди понесуть покарання повністю. Їх очікує не лише українське правосуддя, а і відповідальність за усіма міжнародними конвенціями. Він додав, що амністія — це нормальна практика у всьому світі, тому боятися її не потрібно.

Резніков заявив, що наразі Україна вивчає понад 260 конфліктів на планеті, що вже відбулися. З’ясувалося, що офіційний уряд застосовував амністію у всіх цих випадках, але вона не стосувалася військових злочинців, мародерів та психопатів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Резніков виступив за створення закону про відповідальність, який буде визначати, хто підпадає під амністію, а хто — ні, і має понести відповідне покарання за вчинені злочини.