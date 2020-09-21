Кто из боевиков на Донбассе получит амнистию, рассказал Резников

Резников. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144093-kto-iz-boevikov-na-donbasse-poluchit-amnistiu-rasskazal-reznikov.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, поэтому правительство Украины начало разрабатывать пакет законопроектов для переходного периода. Законопроекты будут включать в себя законы об амнистии.

Но амнистия не будет общей. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников в эфире «Украина 24».

По словам чиновника, получить амнистию не смогут убийцы и предатели, которые были замечены в совершении военных преступлений и осуществляли геноцид против человечества.

Министр рассказал, что такие люди понесут наказание полностью. Их ожидает не только украинское правосудие, а и ответственность по всем международным конвенциям. Он добавил, что амнистия — это нормальная практика во всем мире, поэтому бояться ее не нужно.

Резников заявил, что сейчас Украина изучает более 260 конфликтов на планете, которые происходили ранее. Выяснилось, что официальное правительство применяло амнистию во всех этих случаях, но амнистия не распространялась на военных преступников, мародеров и психопатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Резников выступил за создание закона об ответственности, который будет определять, кто подпадает под амнистию, а кто — нет, и должен понести соответствующее наказание.