Кассовые аппараты для ФЛП — нардепам предложат компромисс

https://racurs.ua/n146570-kassovye-apparaty-dlya-fizlic-predprinimateley-nardepam-predlojat-kompromiss.html

Ракурс

Отсрочка введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей возможна. Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложит нардепам консолидированный вариант законопроекта, ранее отправленный на доработку.

Отсрочить в комитете предлагают введение кассовых аппаратов для ФЛП, которые не находятся в так называемой группе риска.

Как пояснил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на брифинге в Раде, речь идет о больших интернет-магазинах, ювелирной отрасли, секонд-хенде, лекарственных средствах, электронике.

Мы предлагаем некоторые смягчения, которые нам кажутся компромиссными: уменьшить штрафы, освободить от отчетности по электронным РРО, от обязательного применение РРО предпринимателей по критерию площади, то есть если это небольшие магазины, — цитирует Гетманцева «Укринформ».

В то же время он считает, что освобождать рисковые группы не уместно. Если в Раду внесут именно компромиссный вариант, он будет агитировать «слуг народа» проголосовать за такое решение.

Если же речь идет о полной отмене фискализации, то Гетманцев будет против.

Заместитель спикера Елена Кондратюк, которая сейчас председательствует в парламенте, поручила профильному парламентскому комитету подготовить для рассмотрения в зале заседаний законопроект № 4313 об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Законопроект № 4313 4 ноября Верховная Рада отправила на повторное первое чтение. В нем предлагали отсрочить до 1 января 2021 года введения кассовых аппаратов для «упрощенцев».

С тех пор в стране почти ежедневно проходят акции протеста предпринимателей.