Рада о приоритетах на неделю — ФЛП, карантин, COVID-фонд, а кризис в КСУ подождет

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Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 17 ноября, возьмется за рассмотрение законопроектов и постановлений, касающихся работы ФЛП, отмены карантина выходного дня и наполнения COVID-фонда за счет «Нафтогаза». Также завтра «на коврик» нардепы вызовут премьера Дениса Шмыгаля и весь Кабмин.

Как сообщает в Телеграм «Слуга народа», в повестке дня парламента такие законопроекты:

№ 4313 — об отсрочке введения обязательного РРО 2−4 групп физических лиц-предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения;

постановление № 4381 о пересмотре карантина выходного дня;

№ 4119 и № 4120 — о зачислении долгов «Нафтогаза» в спецфонд борьбы с COVID-19 и на заработную плату шахтерам;

постановление № 4320 — о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий, чтобы и люди, и бизнес могли заблаговременно подготовиться к нему;

№ 3651д — о районных советах, этот законопроект позволит упорядочить отношения органов государственной власти и местного самоуправления в связи с образованием и ликвидацией районов.

Кроме того, в парламенте создадут рабочую группу для решения конституционного кризиса. Ее члены начнут нарабатывать проекты законов о возврате е-декларирования и работе КСУ.

Ранее во время заседания согласительного совета нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко предложила поставить на рейтинговое голосование вопрос о включении в завтрашнюю повестку дня проектов законов о Конституционном суде Украины и е-декларировании. Решение не было принято — его поддержали только три фракции.

Если мы завтра не успеваем какие-то из них пройти, то формат рабочей группы тоже возможен… Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом. Мы к нему обратимся… Например, одно заседание, которое посвящено только этим законопроектам (о КСУ — ред.), — отметил нардеп-«слуга» Александр Корниенко.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк также сообщила, что на вторник парламент посетит премьер-министр Денис Шмыгаль и весь состав правительства для дачи объяснений о «карантине выходного дня», а также состоянии реализации постановления ВР о мерах противодействия распространению коронавируса.