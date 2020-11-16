Карантин выходного дня разозлил Раду — Шмыгаля и Кабмин зовут «на коврик»

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Карантин выходного дня жестко раскритиковала заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк, а также главы парламентских фракций во время согласительного совета 16 ноября. Нардепы решили вызвать завтра «на коврик» главу правительства Дениса Шмыгаля и весь состав его Кабмина.

Еще один вопрос — это неготовность медицинской системы к вспышке коронавируса, показатели которого стремительно растут. Предлагаю пригласить 17 ноября премьер-министра вместе со всем Кабмином, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли какой-то план?, — отметила Кондратюк.

Также нардепы хотят поинтересоваться у главы правительства, выполняется ли постановление Верховной Рады о предотвращении распространения коронавируса и защите всех систем жизнедеятельности страны.

И самое главное: почему вместо выполнения этого постановления, которое нацелено на обеспечение медицинской системы, Кабмин перешел к принятию так называемых неоднозначных решений, которые ставят многих граждан в затруднительное положение, — отметила вице-спикер парламента.

Она добавила, что чиновники должны ответить на прямые вопросы о борьбе с пандемией.

Предприятия и граждане должны быть уверены, что правительство действует в их интересах. Существует непонимание и неприятие карантина выходного дня, который правительство ввело без консультаций с парламентом и гражданами, без какого-либо научного подтверждения. Не может быть таких решений, которые создают преференции одним, но уничтожают малый и средний бизнес, — резюмировала нардеп.

Такую инициативу прокомментировали и представители президентской политсилы в Верховной Раде.