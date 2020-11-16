Карантин на уикенд провалил явку во втором туре выборов, фото — Сегодня

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Ракурс

Низкая явка на местных выборах 15 ноября спровоцирована карантином выходного дня и плохой коммуникацией власти с регионами.

На брифинге в Комитете избирателей Украины (КИУ) подвели итоги повторного голосования на выборах городских голов в семи городах страны.

Гендиректор КИУ Алексей Кошель заявил, что причиной рекордно низкой явки 15 ноября стало введение карантина выходного дня. По его словам, в КИУ обращались десятки людей, которые были убеждены в том, что второго тура выборов в воскресенье не будет.

Минздрав не объяснял ничего, люди не понимали, пройдут ли выборы. Медики говорили обо всем и всех, но по поводу безопасности избирательного процесса не было ничего сказано. А это интересы более 1 млн избирателей, — сообщил Кошель.



Он считает, что в Минздраве должны сделать соответствующие выводы, чтобы 22 ноября во время второго тура виборов в еще нескольких городах страны ситуация с низкой явкой не повторилась.

«Ракурс» сообщал, что в Минздраве не хватает техработников и призвали предпринимателей, потерявших работу из-за карантина, пойти работать в больницы.