Карантин на вікенд провалив явку у другому турі виборів, вважають у КВУ, фото — Сегодня

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Ракурс

Низька явка на місцевих виборах 15 листопада спровокована карантином вихідного дня та поганою комунікацією влади із регіонами.

На брифінгу в Комітеті виборців України підсумували результати повторного голосування на виборах міських голів у семи містах країни.

Гендиректор КВУ Олексій Кошель заявив, що причиною рекордно низької явки 15 листопада стало запровадження карантину вихідного дня. За його словами, до КВУ зверталися десятки людей, які були переконані в тому, що другого туру виборів у неділю не відбудеться.

У МОЗ не пояснювали нічого, люди не розуміли, чи будуть вибори. Медики говорили про все і всіх, але щодо безпечності виборчого процесу не було нічого сказано. А це інтереси понад 1 млн виборців, — повідомив Кошель.



Він вважає, що в МОЗ мають зробити відповідні висновки, аби 22 листопада під час другого туру виборів у ще кількох містах країни ситуація із низкою явкою не повторилася.

«Ракурс» повідомляв, що у МОЗ бракує техпрацівників і закликали підприємців, які втратили роботу через карантин, йти працювати у лікарні.